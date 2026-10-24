Veja como vai ser a previsão do tempo para este fim de semana em Pernambuco

Há possibilidade de chuva fraca na Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul

A expectativa é de um fim de semana com condições mais estáveis na maior parte do estado (Foto: Isabella Fabricio/DP)

O fim de semana será de pouca chuva em Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima Previsão (Apac), neste sábado (24) e domingo (25), há possibilidade de chuva fraca na Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul.

No Agreste, Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e em Fernando de Noronha, a previsão é de tempo sem chuva nos dois dias.

A expectativa, portanto, é de um fim de semana com condições mais estáveis na maior parte do estado, com possibilidade de chuva fraca apenas nas áreas da faixa litorânea.