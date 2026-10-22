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Vida Urbana
LUTO

jornalista Pedro Francisco de Souza morre aos 88 anos no Recife

Profissional atuou em veículos como o Jornal do Commercio e o Diario de Pernambuco, além de ter passado pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/10/2026 às 19:18

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Pedro Francisco de Souza atuou no Diario de Pernambuco/Foto: Reprodução/Facebook

Pedro Francisco de Souza atuou no Diario de Pernambuco (Foto: Reprodução/Facebook)

Morreu na quarta-feira (21), aos 88 anos, o jornalista Pedro Francisco de Souza, que teve passagem pelo Diario de Pernambuco. Ele faleceu no Hospital dos Servidores do Estado, no Recife.

Ao longo da carreira, Pedro Francisco trabalhou também no Jornal do Commercio e na Assessoria de Imprensa da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), onde se aposentou.

Com uma trajetória marcada pela versatilidade, Pedro Francisco atuou na cobertura de acontecimentos importantes da política e do setor empresarial pernambucano. O jornalista construiu carreira em diferentes áreas da imprensa e acompanhou parte da história política e econômica do estado.

Fora do trabalho, era apaixonado pelo Sport Club do Recife, time que acompanhou em diversas ocasiões. Também tinha ligação com o carnaval recifense e a boemia.

Pedro Francisco deixa um filho, Gustavo, e um neto, Gustavo Neto. O velório e o sepultamento serão realizados na sexta-feira (23), às 14h30, no Cemitério Vales da Saudade, em Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

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Diario de Pernambuco , jornalista , Pedro Francisco de Souza
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