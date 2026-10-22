MPPE publica edital para doação de 1599 bens patrimoniais

Órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos podem se habilitar para receber materiais. Os interessados devem preencher formulário eletrônico até o dia 24 de outubro

Os itens incluem móveis, equipamentos de informática, telefonia e climatização (Foto: Reprodução/MPPE)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu o segundo edital de doação de bens patrimoniais que estão ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis, totalizando 1.599 bens. Os itens, que incluem móveis, equipamentos de informática, telefonia e climatização.

Para participar, os interessados devem preencher, até 24 de outubro, o formulário eletrônico de cadastro, disponível no link: AQUI. Cada entidade precisa anexar a documentação exigida no edital, que varia conforme o tipo de instituição.

São aptos a se candidatar, nesta ordem de preferência, órgãos e entidades públicas do Estado de Pernambuco e dos municípios pernambucanos; órgãos da administração pública federal direta e indireta; organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs) e entidades beneficentes de Assistência Social com sede no Estado de Pernambuco.

A relação e registro fotográfico dos itens, bem como o edital e as informações detalhadas que devem ser remetidas pelas entidades, podem ser acessados por meio do link - AQUI

Os interessados podem, a seu critério, vistoriar os itens mediante agendamento prévio. Essa providência deve ser solicitada através do e-mail da Comissão de Avaliação de Bens Patrimoniais Inservíveis (CABP) ([email protected]).

Ao fim do prazo de inscrição, o MPPE publicará a lista das entidades habilitadas. A primeira entidade terá cinco dias úteis para se dirigir ao depósito e escolher os bens. Caso sobrem itens, será convocada a segunda colocada e assim sucessivamente.

As despesas com o carregamento e o transporte dos bens doados serão de responsabilidade exclusiva da instituição solicitante.

O edital completo, com todas as regras e a lista de itens, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPPE do dia 14 de outubro de 2026.