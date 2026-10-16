Municípios do Sertão recebem programa de castração de cães e gatos

Os atendimentos gratuitos acontecerão em Tabira, Triunfo e Serra Talhada (Fotos: Tarciso Augusto)

Os municípios do Sertão pernambucano receberão o mutirão gratuito de castração de cães e gatos. A ação, realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, reforça o controle de zoonoses e à saúde pública na região. Os atendimentos gratuitos acontecerão em Tabira, Triunfo e Serra Talhada, das 8h às 15h.

Em Tabira, a ação inicia nesta sexta-feira (16) e segue até o dia 18 de outubro, na Quadra Poliesportiva Pedro Soares de Souza, na Rua Antônio Ribeiro Neto. Posteriormente, o castramóvel seguirá para Triunfo de 21 a 22. A estrutura ficará na Praça Academia da Saúde (Praça do Avião), Rua Rodrigues de Sousa, 86, Centro.

Em continuidade com a agenda na região, Serra Talhada recebe a castração entre 26 e 28 no Shopping Serra Talhada.

O castramóvel tem capacidade para realizar 200 atendimentos por dia, incluindo a implantação de microchip e distribuição do medicamento pós-operatório. Entre os critérios, os cães devem ter a partir de 6 meses de idade, e os gatos precisam pesar a partir de 1,5 kg.

Os agendamentos são realizados nas páginas do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente (@meioambientepe) e da Secretaria da Causa Animal (@causaanimalpe).

“ Temos percorrido as diversas regiões do estado para ampliar o alcance dessa iniciativa, que conta com o apoio da população e dos protetores e contribui para promover mais saúde, cuidado e qualidade de vida para os animais”, afirmou o secretário em exercício de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Gustavo Pereira.



