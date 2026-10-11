Santuário de Nossa Senhora Aparecida é inaugurado em Jaqueira, na Mata Sul, nesta segunda (12)

Estrutura, que chega a 16 metros de altura com a capela que integra o espaço, levou cerca de um ano para ficar pronta

Santuário de Nossa Senhora Aparecida será inaugurado em Jaqueira, na Mata Sul, nesta segunda (12) (Divulgação)

O Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Jaqueira, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, será inaugurado nesta segunda-feira (12), data que homenageia a padroeira do Brasil e, há 28 anos, do próprio município.

A estrutura, que chega a 16 metros de altura com a capela que integra o espaço, levou cerca de um ano para ficar pronta. O acesso ao espaço será gratuito, e o local permanecerá aberto como espaço público para moradores e visitantes.

A prefeita de Jaqueira, Ridete Pellegrino, comenta a emoção que acompanha a chegada do santuário ao local: “Só em olhar já traz a fé na nossa mãe, na nossa padroeira do Brasil e na padroeira da nossa cidade, que é Nossa Senhora Aparecida”.

De acordo com a gestora, Jaqueira se tornará referência na região como ponto de fé e devoção para a comunidade católica, atraindo visitantes de outros municípios e movimentando a economia local. “Convido todos para conhecer nossa amada Jaqueira e visitar o novo ponto de fé do estado de Pernambuco”, comenta.

Programação

A programação da segunda-feira (12) em Jaqueira começará às 16h, com uma procissão que acompanhará a imagem da padroeira, saindo da Matriz de Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade, até o santuário.

Às 17h, será realizada a missa de encerramento, celebrada por Dom Fernando e padres da Forania, seguida pela bênção da imagem e pela inauguração do mirante e do santuário.

