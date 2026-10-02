Araripina e Belo Jardim recebem ação para castração de cães e gatos

A estrutura itinerante também fará implantação de microchip e medicação pós-operatória (Fotos: Tarciso Augusto/Semas)

Os municípios de Araripina, no Sertão, e Belo Jardim, no Agreste, receberão os castramóveis do Governo de Pernambuco de 6 a 8 de outubro. Com equipe especializada e capacidade para realizar mais de 200 atendimentos por dia, a estrutura itinerante oferece castração gratuita de cães e gatos, implantação de microchip e medicação pós-operatória.

Realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, a ação acontecerá nas duas localidades das 8h às 15h. Em Araripina, os atendimentos serão na EREM Luiz Gonzaga Duarte, situada na Rua José Barreto de Alencar, nº 222, Centro. Em Belo Jardim, os procedimentos serão realizados na Estação Ferroviária, localizada na Rua Alfredo Matias da Silva, nº 222, Centro.

Os responsáveis pelos animais devem se inscrever pelos links disponíveis nos perfis @meioambientepe e @causaanimalpe no Instagram. Na rede social estão disponíveis orientações sobre os cuidados preparatórios e os critérios para o procedimento, além da data e do horário de atendimento.

“O Governo de Pernambuco segue oferecendo castração gratuita nas diferentes regiões do Estado. Em parceria com os municípios e os protetores que atuam na causa animal, promovemos o bem-estar dos cães e gatos e contribuímos para a saúde pública”, destaca o secretário em exercício de Meio Ambiente, Gustavo Pereira.

