Previsão para esta sexta-feira (2) é de chuva fraca em diversas áreas de Pernambuco
Para o sábado (3), a previsão é de chuva fraca. Já no domingo (4), há possibilidade de chuva de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul
Publicado: 02/10/2026 às 08:11
Há previsão de chuva fraca nesta sexta-feira (2) e no sábado (3). Já no domingo (4), a RMR pode registrar chuva de intensidade moderada (Foto: Isabella Fabricio/DP)
A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica ocorrência de chuva fraca nesta sexta-feira (2) em diferentes regiões de Pernambuco. A possibilidade de precipitações é apontada para a Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul.
No Agreste, no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a previsão é de tempo sem chuva. Em Fernando de Noronha, também não há previsão de precipitação para esta sexta.
Fim de semana terá chuva fraca em parte do Estado
Para o sábado (3), a Apac prevê chuva fraca na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, enquanto o Agreste e os sertões devem permanecer sem chuva. Fernando de Noronha também não tem previsão de precipitação.
No domingo (4), a possibilidade de chuva aumenta para fraca a moderada na Região Metropolitana do Recife e na Mata Sul. Na Mata Norte, a previsão é de chuva fraca. O Agreste também pode registrar chuva fraca, enquanto os sertões e Fernando de Noronha seguem com previsão de tempo sem chuva.