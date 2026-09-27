Volume de chuva registrado entre sexta e domingo foi quase nove vezes superior à média para o período

Chuvas torrenciais deixam mais de 50 mortos no norte da Índia (NurPhoto via AFP)

Chuvas torrenciais acompanhadas de tempestades deixaram pelo menos 56 mortos em três dias no nordeste da Índia, no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso do país, informou neste domingo (27) a agência governamental de gestão de desastres.

Essas mortes foram registradas após "chuvas excepcionalmente intensas que atingiram grande parte de Uttar Pradesh", detalhou o comunicado, informando, ainda, sobre danos materiais, com mais de mil residências afetadas.

Uttar Pradesh, um estado com mais de 240 milhões de habitantes, sofre frequentemente com chuvas e tempestades durante a temporada anual de monções, de junho a setembro. Mas desta vez foram registrados 66,5 milímetros de chuva entre sexta-feira e domingo, em comparação a uma média sazonal de 7,6 milímetros.

Nos últimos anos, os serviços especializados da Índia têm alertado para o aumento de fenômenos meteorológicos extremos, sobretudo tempestades violentas e raios, que especialistas atribuem à elevação das temperaturas e à mudança climática.