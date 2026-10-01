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Quinta-feira (1) tem previsão de chuva fraca a moderada em três regiões de Pernambuco

Tendência da Apac indica possibilidade de precipitações na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul. Agreste e Sertão devem ter tempo mais seco

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/10/2026 às 07:57

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Foto ilustrativa de chuva no Recife/DP

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

Pernambuco deve ter chuvas de intensidade fraca a moderada nesta quinta-feira (1º), principalmente na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, de acordo com a tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No Agreste, a previsão é de chuva fraca. Já no Sertão pernambucano e no Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva. Em Fernando de Noronha, a tendência também é de precipitações fracas.

Para o Recife, a previsão aponta chuva fraca e rápida, com temperaturas entre 22°C e 31°C, segundo dados meteorológicos.

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APAC , clima , Previsão
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