Quinta-feira (1) tem previsão de chuva fraca a moderada em três regiões de Pernambuco
Tendência da Apac indica possibilidade de precipitações na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul. Agreste e Sertão devem ter tempo mais seco
Publicado: 01/10/2026 às 07:57
Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)
Pernambuco deve ter chuvas de intensidade fraca a moderada nesta quinta-feira (1º), principalmente na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Mata Sul, de acordo com a tendência de precipitação divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
No Agreste, a previsão é de chuva fraca. Já no Sertão pernambucano e no Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva. Em Fernando de Noronha, a tendência também é de precipitações fracas.
Para o Recife, a previsão aponta chuva fraca e rápida, com temperaturas entre 22°C e 31°C, segundo dados meteorológicos.