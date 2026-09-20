Incêndio devasta floresta em região turística dos Andes na Colômbia

Cerca de 200 hectares foram atingidos pelas chamas perto da Villa de Leyva

Incêndio ocorre na região de Boyacá (Foto: AFP PHOTO/ BOYACÁ FIRE DEPARTMENT PRESS OFFICE)

Um incêndio florestal devastou, entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (20), cerca de 200 hectares de floresta andina na região central da Colômbia, perto de uma cidade que recebe mais de um milhão de turistas por ano.

As chamas começaram a se propagar na tarde de sábado e eram visíveis da praça central de Villa de Leyva, um município que se destaca pela aparência antiga e por suas ruas e construções de pedra.

O fogo foi controlado em 50%, informou, em nota, a Unidade Nacional para a Gestão de Risco de Desastres (UNGRD).

Mas cerca de 250 pessoas, entre bombeiros, brigadistas e moradores ainda tentam combater o incêndio, que na tarde deste domingo completará 24 horas e pode ter sido "provocado", denunciou o ministro do Ambiente, Fabio Arjona, em postagem no X.

Mais de 200 hectares foram afetados, assegurou à AFP José Castro, diretor da unidade de gestão de riscos do departamento de Boyacá, que supervisionou a evacuação dos hóspedes de um hotel localizado na base da montanha.

As autoridades esperam "controlar a situação para poder recuperar a normalidade neste hotel e em algumas outras casas que também foram evacuadas", disse.

Voluntários tentavam, na tarde deste domingo, conter o avanço do fogo com facões e galhos, enquanto um helicóptero jogava água sobre as chamas que consumiam árvores de eucalipto.

Dois helicópteros do governo e outros dois militares também se uniram aos trabalhos, assim como pessoal dos bombeiros da capital, Bogotá.

"Villa de Leyva não está sozinha", escreveu o presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, na rede social X. "Vamos mobilizar todas as capacidades do Estado para combater este incêndio e proteger seus habitantes, seu patrimônio e sua riqueza natural", acrescentou.

Os incêndios florestais são frequentes na época seca do ano ao longo da zona andina próxima ao Equador, mas neste ano se intensificaram devido às condições climáticas associadas ao atual fenômeno El Niño, que desponta como um dos mais intensos já registrados, com secas e temperaturas elevadas.

Cerca de 18 incêndios florestais permanecem ativos na Colômbia, segundo o último balanço das autoridades.

O fenômeno aumenta as temperaturas da superfície do Pacífico e desencadeia mudanças globais nos padrões de ventos, pressão e precipitações.