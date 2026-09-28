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Previsão do tempo indica chuva rápida e temperaturas elevadas em Pernambuco nesta segunda (28)

Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste podem ter pancadas de chuva, enquanto Sertão e Fernando de Noronha seguem com tempo parcialmente nublado e máximas de até 35°C

Isabella Fabricio

Publicado: 28/09/2026 às 08:00

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Na RMR teremos chuva rápida e fraca. A temperatura deve variar entre 23°C e 28°C/Foto: Isabella Fabricio/DP

Na RMR teremos chuva rápida e fraca. A temperatura deve variar entre 23°C e 28°C (Foto: Isabella Fabricio/DP)

A previsão do tempo para esta segunda-feira (28) indica variação nas condições meteorológicas em diferentes regiões de Pernambuco, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na Região Metropolitana do Recife, o dia será parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e fraca durante o início da manhã. A temperatura deve variar entre 23°C e 28°C.

Na Mata Norte, a previsão também aponta tempo parcialmente nublado, com chuva rápida e fraca na madrugada e pela manhã. Os termômetros podem marcar entre 22°C e 29°C.

A Mata Sul terá condições semelhantes, com possibilidade de chuva rápida e fraca durante a madrugada e pela manhã. A mínima prevista é de 20°C, enquanto a máxima chega a 28°C.

No Agreste, há previsão de chuva rápida e fraca na madrugada e nas primeiras horas da manhã. A região terá temperaturas mais elevadas, com mínima de 19°C e máxima de 33°C.

Já no Sertão de Pernambuco, o tempo fica parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva, com temperaturas entre 21°C e 35°C. No Sertão do São Francisco, a previsão também é de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva, com mínima de 22°C e máxima de 35°C.

Em Fernando de Noronha, o tempo permanece parcialmente nublado a claro e sem chuva, com temperaturas variando entre 25°C e 31°C.

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Chuva , clima , Pernambuco , Previsão
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