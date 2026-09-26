São Cosme e Damião: a tradição dos doces que atravessa gerações em Pernambuco

Em Igarassu, festa dos padroeiros reúne fé, memória e devoção neste sábado (26) e domingo (27); em Paratibe, Terreiro Axé Talabi celebra os Ibejis com crianças e famílias

Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião (Foto; Ivonildo Pedro/Prefeitura de igarassu)

Todo mês de setembro, sacos de doces começam a circular por bairros de Pernambuco. Balas, chocolates, pirulitos e outros tipos de guloseimas são distribuídos principalmente às crianças em homenagem a São Cosme e São Damião, tradição que atravessou gerações e ganhou diferentes significados no Brasil.

Em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, a devoção aos santos gêmeos se mistura à história da cidade e de uma das igrejas mais antigas do país ainda em funcionamento.

Os santos eram irmãos gêmeos e médicos que, segundo a tradição cristã, atendiam os doentes sem cobrar pelos serviços. Por isso, ficaram conhecidos como “anárgiros”, expressão de origem grega associada a quem não recebe dinheiro. A caridade e a dedicação aos enfermos fizeram com que Cosme e Damião fossem associados à cura e à proteção.

Cristãos, os irmãos foram perseguidos durante o governo do imperador romano Diocleciano, no final do século III e início do século IV. Segundo os relatos tradicionais, foram presos e submetidos a diferentes tentativas de execução antes de serem decapitados por não renunciarem à fé.

A devoção aos irmãos se espalhou pelo mundo cristão. No Brasil, a celebração ganhou características próprias e, especialmente no dia 27 de setembro, a distribuição de doces às crianças tornou-se uma das marcas mais conhecidas da festa.

Uma promessa que virou tradição

Em Olinda, a entrega dos saquinhos de doces tem um significado particular para Marcônio Cavalcante, de 83 anos. Há 43 anos, o aposentado mantém a promessa feita depois de um grave problema de saúde.

Marcônio conta que sofreu uma úlcera no estômago e precisou passar por uma cirurgia na qual metade do órgão foi retirada. Durante o período de internação, uma vizinha fez uma promessa aos santos pela recuperação dele.

A promessa era que, caso Marcônio se recuperasse, ele distribuiria doces para as crianças em homenagem a Cosme e Damião todos os anos, pelo resto da vida.

Desde então, o aposentado reúne doações de amigos e familiares para preparar os saquinhos.

“Eu não posso comprar nenhum doce, faz parte da promessa. É uma promessa que a solidariedade das pessoas me ajuda a cumprir”, afirmou.

No mês dedicado aos santos, Marcônio recebe os doces, organiza os saquinhos e faz a distribuição para as crianças da comunidade. Para ele, o gesto é também uma forma de agradecer pela recuperação.

“Distribuir alegria para as crianças é uma forma de agradecer pela alegria de ter me curado.”

491 anos de Igarassu

Em Igarassu, a devoção aos irmãos gêmeos faz parte da história da cidade. A Igreja Matriz dos Santos Cosme e Damião é apontada como uma das mais antigas do Brasil ainda em funcionamento. A tradição religiosa realizada em homenagem aos padroeiros ocorre há séculos e integra o calendário cultural do município.

Neste fim de semana, a programação religiosa chega ao momento principal. Neste sábado (26), às 15h, será realizada a Missa dos Enfermos, presidida pelo padre Conrado. Às 18h30, haverá novena e adoração, seguidas de missa às 19h, celebrada por dom Paulo Jackson.

No domingo (27), dia dedicado aos santos, a programação começa cedo. A primeira missa será às 5h, em celebração campal. Outras missas estão previstas às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h.

Às 13h, os fiéis poderão participar da veneração das relíquias de São Cosme e São Damião. Às 17h30, acontece a procissão de encerramento pelas ruas da cidade. A programação termina às 19h, com missa campal celebrada por dom Nereudo.

A programação religiosa ocorre paralelamente às comemorações pelos 491 anos de Igarassu. O município também recebe o Igarafest, realizado pelo Prefeitura de Igarassu, com shows no polo principal neste fim de semana. No sábado (26), estão previstos Mano Vaqueiro, Taty Girl e Priscila Senna. No domingo (27), sobem ao palco Serginho Alves, Raphaella Santos e Rey Vaqueiro.

A tradição dos Ibejis

A distribuição de doces no Brasil também se relaciona com tradições de religiões de matriz africana. No Candomblé e na Umbanda, São Cosme e São Damião são associados, em diferentes tradições, aos Ibejis, orixás gêmeos ligados à infância, à alegria e à renovação.

Essa associação contribuiu para que o costume dos doces ganhasse forte presença nas celebrações populares brasileiras. As práticas, porém, possuem significados próprios dentro de cada tradição religiosa.

Em Paratibe, em Paulista, o Terreiro Axé Talabi realiza neste domingo (27) a 35ª edição do “Um Dia para Ibeji”. A programação começa às 8h e é voltada para crianças e famílias.

A celebração terá café da manhã coletivo, brincadeiras tradicionais, distribuição de brinquedos, oficina de cavalo-marinho, parque de diversões, quebra-panela e almoço com o tradicional caruru de Ibeji. A programação termina às 18h, com a louvação aos orixás Ibejis e a distribuição dos saquinhos de Cosme e Damião.

Segundo a organização, a iniciativa também busca valorizar a infância e a transmissão de saberes das comunidades tradicionais de matriz africana e afro-indígena.

