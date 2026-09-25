Combustíveis terão novos preços médios no país a partir de outubro

Valores servirão de referência para cobrança de ICMS referentes aos combustíveis, mas não correspondem aos preços cobrados nos postos

Novos preços dos combustíveis vão ser informados pelas unidades da Federação (Reprodução/TV Brasil)

Os estados e o Distrito Federal passarão a adotar, em 1º de outubro, novos valores do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou a atualização no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25).

O preço médio ponderado serve de referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos combustíveis, e não corresponde necessariamente ao preço cobrados nos postos. A tabela completa foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (24)

Os novos preços são informados pelas unidades da Federação e usados para calcular a base de incidência do tributo em operações com produtos como:

querosene de aviação (QAV);

etanol combustível (AEHC);

combustível (AEHC); gás natural veicular (GNV);

gás natural industrial (GNI);

óleo combustível.

Valores

No Distrito Federal, por exemplo, o preço médio do etanol foi fixado em R$ 4,46 por litro, enquanto o do gás natural veicular ficou em R$ 6,78 por metro cúbico.

Em São Paulo, o valor de referência do etanol será de R$ 3,77 por litro. Em Minas Gerais, o do querosene de aviação foi estabelecido em R$ 8,02 por litro.

Entre os estados com os maiores valores de referência para o querosene de aviação estão Tocantins, com R$ 9,82 por litro, e Roraima, com R$ 8,22 por litro.