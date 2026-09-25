Ação gratuita garante emissão de documentos no bairro da Imbiribeira neste sábado (26)
Serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de averbação de óbito e de divórcio em certidões
Publicado: 25/09/2026 às 11:52
Entre os serviços oferecidos está a retirada da segunda via de certidões de nascimento (Foto: Divulgação/SJDH)
Neste sábado (26), das 8h às 13h, na Ferreira Costa Imbiribeira, será realizada uma ação com oferta gratuita de serviços voltados à regularização documental. O serviço é promovido pelo Balcão de Direitos Humanos, iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.
Durante a ação, serão oferecidos serviços como emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de averbação de óbito e de divórcio em certidões, procedimentos que costumam ser necessários para atualização de registros civis e acesso a outros serviços públicos.
O atendimento será por ordem de chegada e a programação também inclui atividade integrada de entretenimento para o público.