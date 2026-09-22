Apac indica chuva em regiões de Pernambuco; veja a previsão do tempo nesta terça (22)

Confira a previsão do tempo no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para a Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Mata Norte nesta terça-feira (22). De acordo com a última atualização da agência, as localidades devem registrar precipitações de intensidade fraca. Já o Agreste e o Sertão de Pernambuco devem estar atentos para a umidade relativamente baixa do ar.

Confira a previsão do tempo detalhada:

Grande Recife

Com tempo parcialmente nublado, a Região Metropolitana terá pancadas de chuva rápida de intensidade fraca de forma isolada no período da madrugada e nas primeiras horas da manhã. Não há previsão de chuva ao longo do dia ou à noite. A temperatura máxima pode chegar a 31 °C, e a mínima, a 23 °C.

Mata Norte

A previsão para a Zona da Mata Setentrional é de pancadas de chuva rápida e fraca pela madrugada e nas primeiras horas da manhã, sob céu parcialmente nublado. Não há previsão de chuva ao longo do dia ou à noite. A temperatura máxima alcança os 32 °C, e a mínima fica em 22 °C.

Mata Sul

A Apac prevê chuva rápida, de intensidade fraca a moderada, no período da noite. O céu fica parcialmente nublado, com temperatura máxima de 31 °C e mínima de 21 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão é de dia parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva. As temperaturas variam entre 17 °C e 32 °C. A umidade será relativamente baixa, variando entre 25% e 95%.

Sertão

Com céu variando de claro a parcialmente nublado, a região não deve registrar chuva. Os termômetros marcam entre 18 °C e 35 °C. A umidade será relativamente baixa, variando entre 20% e 80%.

Aviso de baixa umidade











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Nesta segunda-feira (21), a Apac emitiu um alerta válido até a quarta-feira (23), indicando que a umidade relativa do ar deve atingir valores abaixo de 25% no Agreste, no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco.

O índice ideal para a saúde e o bem-estar varia entre 40% e 70%. Quando a umidade cai para menos de 25%, o organismo sofre com a desidratação e o ressecamento das vias aéreas.

Por isso, o órgão orienta que a população dessas localidades ingira bastante água, evite aglomerações em ambientes fechados, umidifique os cômodos e suspenda a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h.