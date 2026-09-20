Previsão do tempo indica chuva fraca em várias regiões de Pernambuco neste domingo (20)

Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste devem ter céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva fraca. No Sertão, tempo fica de parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva

Pernambuco terá, neste domingo (20), tempo parcialmente nublado (DP Fotos)

Pernambuco terá, neste domingo (20), tempo parcialmente nublado em grande parte do estado, com previsão de chuva fraca em algumas regiões. Na Região Metropolitana do Recife, a temperatura deve variar entre 24°C e 30°C, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Na Zona da Mata Norte, a previsão também é de céu parcialmente nublado, com chuva fraca e temperaturas entre 21°C e 31°C. Na Mata Sul, os termômetros devem marcar entre 21°C e 29°C, com condição semelhante.

No Agreste, a previsão aponta céu parcialmente nublado e chuva fraca, com mínima de 18°C e máxima de 31°C.

Já no Sertão de Pernambuco, o tempo deve variar de parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. As temperaturas podem chegar a 36°C, com mínima de 20°C.

No Sertão do São Francisco, a previsão também é de tempo parcialmente nublado a claro e sem chuva. A temperatura máxima pode chegar a 35°C, enquanto a mínima prevista é de 21°C.

Em Fernando de Noronha, o céu deve ficar parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca. Os termômetros devem registrar mínima de 26°C e máxima de 31°C.