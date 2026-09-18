Petrolina encerra nesta sexta-feira solicitação de vagas para continuidade na Educação Infantil

O procedimento é voltado aos estudantes que já estão matriculados na Rede e precisarão mudar de unidade escolar

O procedimento contempla estudantes dos grupos 3 e 5 matriculados nas unidades Nossa Infância (Fotos: Deivid Menezes)

A Prefeitura de Petrolina, encerra nesta sexta-feira (18) o prazo para solicitação de vagas destinadas à continuidade dos estudos na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. O procedimento é voltado aos estudantes que já estão matriculados na Rede e precisarão mudar de unidade escolar para seguir para a próxima etapa da vida escolar.

A solicitação é realizada diretamente nas unidades escolares ou de forma on-line, pelo site www.edu.petrolina.g12.br. Nesta etapa, o procedimento contempla estudantes dos grupos 3 e 5 matriculados nas unidades Nossa Infância. A previsão é de que aproximadamente 10 mil estudantes da primeira infância participem do processo de continuidade.

Durante o cadastro, pais ou responsáveis poderão indicar até cinco unidades de ensino de preferência que ofereçam a etapa seguinte. As solicitações serão analisadas pela Secretaria de Educação, considerando critérios como a proximidade entre a residência do estudante e a unidade indicada, além da existência de irmãos matriculados na escola.

Após a análise, que considerará diferentes critérios para a alocação das vagas, as famílias poderão consultar on-line o resultado e o local definido para que a criança dê continuidade aos estudos na Rede Municipal.

Para garantir que todos tenham acesso ao processo, as escolas estarão disponíveis para orientar e auxiliar pais ou responsáveis que encontrarem dificuldades para realizar a solicitação pela internet. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 5 de outubro.

