Operação Pay Back cumpriu oito mandados de busca e apreensão no Recife, Jaboatão e Olinda contra grupo suspeito de crimes tributários, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica na manhã desta quinta-feira (10)

Esquema de sonegação causa prejuízo de mais de R$ 59 milhões aos cofres de Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa envolvida com esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro teria causado um prejuízo superior a R$ 59 milhões aos cofres de Pernambuco, segundo o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE). O caso é alvo da Operação Pay Back, deflagrada na manhã desta quinta-feira (10) em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão, além de ordens para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a investigação começou em junho de 2025 e aponta para uma quadrilha que teria utilizado empresas do setor de reciclagem de materiais para movimentar, fracionar e ocultar recursos. Segundo as investigações, o grupo utilizava “laranjas”, além de integrantes do mesmo núcleo familiar e empresas que acumulavam altos passivos fiscais.

Além das medidas determinadas pela Justiça, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) lavrou 17 Autos de Infração contra seis empresas investigadas. Também foram iniciadas diligências fiscais para verificar possíveis sucessões empresariais fraudulentas, irregularidades cadastrais e outras infrações à legislação tributária estadual.

Ainda de acordo com a investigação, as empresas eram utilizadas em uma estrutura para realizar transações consideradas atípicas, sucessivas e sem justificativa econômica aparente. A suspeita é de que a movimentação tenha sido utilizada para dificultar o rastreamento dos valores.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. A apuração envolve suspeitas de crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Durante a ação foram apreendidas três pistolas, munições, documentos de identidade, algema, celulares, dinheiro em especie e outros documentos que poderão auxiliar nas investigações ainda em curso.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e tiveram apoio operacional da Diretoria de Operações Estratégicas da Sefaz-PE e do CIRA-PE.

