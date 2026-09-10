Grupo suspeito de estelionato por meios eletrônicos é alvo de seis mandados

Operação Antillia da Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (10), em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba

Em Pernambuco, o alvo da operação é no arquipélago de Fernando de Noronha (Foto: Divulgação)

Um grupo investigado por estelionato por meios eletrônicos e falsificação de documentos é alvo da Operação Antillia, deflagrada na manhã desta quinta-feira (10) pela Polícia Civil de Pernambuco. Ao todo, seis mandados de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos em Pernambuco e na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações tiveram início em maio de 2026 e buscou identificar e desarticular uma organização criminosa suspeita de atuar de forma estruturada na prática de fraudes eletrônicas.

Os alvos da operação estão em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba.

Conforme as investigações, o grupo utilizava domínios eletrônicos, serviços de hospedagem e comunicação, além de pessoas jurídicas formalmente constituídas, para criar uma estrutura capaz de dar aparência de legitimidade às ações fraudulentas.

Os investigadores identificaram indícios de que os suspeitos utilizavam ambientes digitais que simulavam canais oficiais de atendimento e reserva, estratégia usada para conferir credibilidade aos serviços e captar vítimas.

A apuração também apontou uma atuação coordenada entre diferentes recursos tecnológicos e estruturas empresariais, caracterizando, segundo a Polícia Civil, uma organização voltada à prática sistemática de fraudes eletrônicas.

As ordens judiais foram expedidas pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital.

As investigações tiveram o assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e apoio operacional da Polícia Civil da Paraíba.