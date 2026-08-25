Vídeo: Material de campanha de Raquel Lyra é incendiado no Recife e coligação aciona PF

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram bandeiras da campanha de Raquel Lyra em chamas no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A coligação Pernambuco de Coração afirmou que acionou a Polícia Federal (PF)

Caso aconteceu nesta segunda (24) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram bandeiras da campanha da governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) pegando fogo. O caso aconteceu nesta segunda (24), no bairro do Pina.

Em nota, a coligação Pernambuco de Coração, que apoia a candidatura de Raquel, afirmou que acionou a Polícia Federal (PF) para que seja apurada a “possível vandalização de materiais de campanha da candidata à reeleição”.

Também é possível ver o material incendiado acumulado na calçada, nos vídeos compartilhados. O caso gerou grande repercussão nas redes. Aliados políticos de Raquel Lyra postaram denunciando o suposto vandalismo.

“Olha o nível que está chegando a campanha aqui em Pernambuco [...] Tocaram fogo no material da governadora Raquel. Minha gente, vocês não vão ganhar nada desse jeito. Isso só vai motivar as pessoas a estarem ainda mais com Raquel”, disse um dos aliados políticos em vídeo.

Crime

Inutilizar, alterar ou perturbar meios de propaganda de campanha é crime, previsto no artigo 331 da Lei nº 4.737/1965 do Código Eleitoral. A pena prevista é de detenção de até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.

O Diario de Pernambuco procurou a Polícia Federal (PF) e não obteve retorno até a publicação desta matéria.

