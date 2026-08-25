Quaest: governo Raquel Lyra é aprovado por 68%, enquanto 24% desaprovam

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A nova pesquisa da Quaest apontou que 68% dos eleitores pernambucanos aprovam a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição. O levantamento, divulgado nesta terça-feira (25), mostrou que a desaprovação do governo dela é de 24%.

Em relação às últimas estatísticas estimadas pela Quaest, em julho deste ano, Raquel Lyra (PSD) manteve a taxa de aprovação e teve 1% a mais de desaprovação.

De acordo com os resultados do levantamento desta terça (25), 8% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam.

Avaliação

Além disso, a avaliação do governo de Raquel Lyra (PSD) é positiva para 46% dos entrevistados, enquanto 33% consideram a gestão regular e 16% acham o mandato negativo. Por fim, 5% dos entrevistados não souberam responder ou não responderam.

Sobre as opiniões a respeito da possível reeleição da governadora, 61% acreditam que ela merece continuar à frente do executivo estadual, enquanto 33% não concordam com isso. As pessoas que não souberam responder ou não responderam configuraram 6%.

Repercussão

Sobre o rumo dos trabalhos realizados a nível estadual, 41% dos eleitores dizem que o governador a ser eleito deve continuar o trabalho que vem sendo feito.

Sobre mudanças, 31% defendem alterar apenas o que não está bom, enquanto 23% consideram que é preciso mudar totalmente. As pessoas que não souberam responder ou não responderam configuraram 5%.

Problemas

Os eleitores também foram perguntados sobre o principal problema de Pernambuco. Segundo os resultados obtidos pela Quaest, os pontos mais citados foram saúde (33%); violência (21%); corrupção e desemprego (5%).

Para 4%, infraestrutura foi um tópico destacado, enquanto economia e pobreza/desigualdade foram enfatizados por 3%, e enchentes, por 2%. Por fim, 8% destacaram outros problemas.

Para 1%, nenhum problema foi considerado ou não existem. Pessoas que não souberam responder ou não responderam foram 10%.

Pesquisa

A Quaest entrevistou 1.302 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O número de registro do levantamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é PE-07828/2026.

O Diario de Pernambuco divulga apenas resultados de pesquisa eleitorais, no Brasil e em Pernambuco, dos institutos: Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas/Intel, e depois de os levantamentos terem sido levados a público pelos veículos contratantes.