Colônia Penal Feminina do Recife recebe, pela primeira vez, curso pré-vestibular

Em parceria com a UPE, iniciativa prepara pessoas privadas de liberdade para o Enem e outros processos seletivos de nível superior

Primeira turma tem 37 participantes (Fotos: Divulgação/Seap)

Pela primeira vez, a Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), localizada no bairro do Engenho do Meio, recebe o curso pré-vestibular Prevupe 2026. A iniciativa, realizada em parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e a Universidade de Pernambuco (UPE), tem o objetivo de preparar as pessoas privadas de liberdade (PPLs) para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros processos seletivos de nível superior.

A aula inaugural aconteceu na última segunda-feira (17) e reuniu 37 pessoas. Elas participarão das aulas preparatórias do curso até dezembro de 2026. As disciplinas são ministradas por 12 professores da UPE, e o curso é composto por 288 horas-aula.

Além da CPFR, outras unidades prisionais também participam do Prevupe: o Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), o Presídio de Igarassu (PIG), a Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra (PDEPG), em Limoeiro, e a Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima (CPFAL).

“Levar o Prevupe para a Colônia Penal Feminina representa abrir caminhos e ofertar o acesso à educação e ao mercado de trabalho às pessoas que, hoje, estão em privação de liberdade, mas que ganharão as ruas em algum momento de suas vidas. O ideal é que estejam preparadas para trilharem novos caminhos”, afirmou o gerente de Educação e Esporte da Seap, Jorge Henrique.

Participaram da aula inaugural representantes da Seap, da unidade prisional, da Universidade de Pernambuco e da Escola Estadual Olga Benário Prestes, localizada dentro da CPFR.