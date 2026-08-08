Merendeira é homenageada por alunos e funcionários no último dia de trabalho em escola no Grande Recife

Dirce Maria Pereira dos Santos dedicou 30 anos à profissão e há uma década fazia parte da equipe de escola em Bonança; despedida foi marcada por aplausos, abraços e flores

Dirce fazia parte da equipe da Erem Maria do Céu Bandeira havia 10 anos. (Reprodução/Redes Sociais via @rafaelmaximogeo.)

Depois de 30 anos dedicados ao trabalho como merendeira, Dirce Maria Pereira dos Santos teve uma despedida especial no último dia de expediente antes da aposentadoria. Alunos, professores e servidores da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Maria do Céu Bandeira, em Bonança, distrito de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, se reuniram para homenagear a profissional.

Os registros da despedida foram feitos pelo professor de Geografia e diretor da escola, Rafael Máximo. Nas imagens, Dirce aparece sendo aplaudida e abraçada pela comunidade escolar. Em um dos momentos mais emocionantes, ela recebe um buquê de rosas entregue por estudantes e funcionários.

Dirce fazia parte da equipe do Erem Maria do Céu Bandeira há 10 anos. Em entrevista ao Diário de Pernambuco, o gestor do Escola de Referência ressaltou que ao longo desse período, a merendeira construiu uma relação de carinho e proximidade com alunos e servidores.

“Dirce sempre buscou agregar junto aos estudantes no sentido de ser conselheira. Sabemos os desafios que existem nessa juventude atual e ela sabia, só com o olhar, que o estudante não estava bem. Trazia pra junto e até nos auxiliava a mediar situações que muitas vezes não conseguíamos. Além de uma excelente cozinheira tinha esse dom”, contou Rafael.

Depois de 30 anos dedicados ao trabalho como merendeira, Dirce Maria Pereira dos Santos teve uma despedida especial no último dia de expediente antes da aposentadoria. Alunos, professores e servidores da Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Maria do Céu Bandeira, em… pic.twitter.com/rgKKsShXoa — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) August 8, 2026



Relação que começou na infância

O diretor também revelou que conhece Dirce desde a infância e que, anos depois, teve a oportunidade de trabalhar ao lado dela quando assumiu a gestão da escola. Para Rafael, a trajetória da merendeira deixou uma marca que vai muito além da função que exerceu na escola.

“Em relação aos funcionários era exemplo de liderança positiva. Sempre buscou unir a todos para que pudéssemos conduzir a escola da melhor forma. Minha relação com ela vem desde a infância e tive a oportunidade de trazê-la para construir junto esse momento até que veio a aposentadoria”, afirmou.

Despedida emociona comunidade escolar

A homenagem também repercutiu nas redes sociais após a publicação das imagens pelo diretor. Internautas destacaram a importância do reconhecimento recebido por Dirce e compartilharam muitas mensagens afetuosas.

Uma das pessoas comentou que se emocionou ao acompanhar a homenagem porque a própria mãe também deve se aposentar este ano, após 35 anos de dedicação à escola.

Outros comentários afirmaram que Dirce deixará saudades na comunidade escolar, ressaltando o carinho e o profissionalismo da merendeira. Entre as mensagens estava também uma referência às “merendas gostosas” preparadas por ela ao longo dos anos, enquanto outra destacava que gostaria de ver homenagens como aquela, no momento da aposentadoria, se tornando uma prática que reconhece o empenho dos servidores para com a comunidade escolar.

Entre as mensagens, também houve quem definisse Dirce como uma “servidora inesquecível” e um exemplo de amor e dedicação ao que fazia e a todos que a acompanhavam.

Após três décadas de serviço, Dirce encerra a carreira levando consigo o carinho de uma comunidade que fez parte de sua trajetória, deixando na escola as lembranças de uma profissional que, para alunos e colegas, foi muito além da preparação das refeições.

