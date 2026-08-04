Recife inicia Campanha de Multivacinação com foco na atualização da caderneta vacinal

Ação acontece até 1º de setembro, em todas as salas de vacina e os Centros de Vacinação da cidade

Embora o foco inicial seja crianças e adolescentes, o município estabelece a ampliação para toda a população (Divulgação/PCR)

Mais de 18 tipos de vacinas estão sendo oferecidas pela Secretaria de Saúde do Recife. A capital iniciou a Campanha Nacional de Multivacinação 2026, promovida pelo Ministério da Saúde. O objetivo é alcançar as coberturas vacinais entre crianças e adolescentes menores de 15 anos e ampliar a multivacinação para toda a população nas demais faixas etárias.

A iniciativa seguirá até o dia 1º de setembro, nas 158 salas de vacina das Unidades de Saúde da Atenção Básica e Média e Alta Complexidade, e nos três Centros de Vacinação. O ponto alto será no Dia D de mobilização nacional, marcado para o sábado, 22 de agosto.



Durante a campanha, serão disponibilizadas aproximadamente 18 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente, incluindo poliomielite, penta, DTP, covid-19, HPV, dengue, febre amarela, influenza, meningite, rotavírus, pneumonia, varicela, hepatites A e B.

“Nosso compromisso é com a ampliação do acesso às vacinas, a recuperação das coberturas vacinais e a redução do número de indivíduos com esquemas vacinais incompletos, contribuindo para a prevenção, o controle e a eliminação de doenças imunopreveníveis”, salienta a gerente do Programa de Imunização (PMI) do Recife, Nádia Carneiro.



Embora o foco inicial seja crianças e adolescentes, o município estabelece a ampliação para toda a população, possibilitando que as pessoas possam atualizar a caderneta vacinal conforme as recomendações do calendário nacional.

O município está com três centros de vacinação: nos shoppings Boa Vista, Recife e Riomar, integração e vacinação nas escolas com a Lei do Programa “Vacina Nota 10” e ações itinerantes de vacinação nos finais de semana, além da expansão da Atenção Básica, com fortalecimento das equipes de saúde e ampliação da oferta de vacinação nas Unidades de Saúde da Família.

