Fuzil, submetralhadora e munições são apreendidos em Jaboatão dos Guararapes

Ação da Polícia Militar no bairro Zumbi do Pacheco também apreendeu um veículo com indícios de adulteração

Ação da PM apreendeu um fuzil, uma submetralhadora e munições de diversos calibres (Divulgação)

Uma ação, na madrugada deste sábado (25), dos policiais do 19º BPM apreendeu um fuzil, uma submetralhadora, munições de diversos calibres. Além disso, também foi apreendido um veículo com indícios de adulteração durante uma ação realizada no bairro Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes.



O efetivo seguiu para averiguar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade, quando recebeu informações sobre a localização de um veículo que estaria sendo utilizado pelos suspeitos.

Durante as diligências, as equipes localizaram o automóvel e abordaram um homem com as características repassadas. No interior do carro, foram encontradas três munições intactas de calibre .38.

Na sequência, após autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas na residência onde o suspeito morava. Dentro de uma capa de violão, o efetivo encontrou um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora calibre .40, seis carregadores e uma grande quantidade de munições de diferentes calibres.

Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares e o veículo utilizado pelos suspeitos, que apresentava indícios de adulteração no chassi. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD). A ocorrência seguirá sob investigação da Polícia Civil.