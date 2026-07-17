Condutor capota Hilux e cai dentro do canal de Setúbal, em Boa Viagem
Imagens exibem o veículo tombado dentro da água
Publicado: 17/07/2026 às 17:36
Modelo 4x4 caiu dentro de canal, na Zona Sul do Recife (Cortesia)
Uma caminhonete Toyota Hilux capotou e caiu no Canal de Setúbal, na Avenida Fernando Simões Barbosa, bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde desta sexta-feira (17). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo completamente tombado, com as quatro rodas para o ar, dentro da água.
De acordo com informações preliminares, o motorista não ficou gravemente ferido e permaneceu no local após o acidente. Ainda não há informações se mais alguém se encontrava no veículo no momento do acidente. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.
* Em atualização