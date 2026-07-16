Animal foi filmado a 15 quilômetros da costa pernambucana; aparição faz parte da rota anual de migração da espécie para o Nordeste

Vídeo: Pescador filma baleia-jubarte no mar de Maracaípe. (Foto: Reprodução/Instagram via @ juninho_pescadorr)

Uma baleia-jubarte foi avistada nesta quarta-feira (15) nas águas da praia de Maracaípe, no Litoral Sul de Pernambuco.

O registro em vídeo foi feito pelo pescador Júnior Chalaça, que estava a cerca de 15 quilômetros da costa quando o animal se aproximou de sua embarcação.

Nas redes sociais, o pescador classificou o encontro como um “espetáculo da natureza”.

O aparecimento das baleias-jubarte no litoral brasileiro faz parte da rota anual de migração da espécie.

Nesse período, os animais deixam a Antártida e se deslocam para as águas do Nordeste, que oferecem condições adequadas para a reprodução e o desenvolvimento inicial dos filhotes.