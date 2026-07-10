Toxina é identificada em açude de Sertânia e prefeitura emite alerta para evitar uso da água

Análises confirmaram contaminação no Açude da Barra; abastecimento da Compesa não foi afetado e não há registro de pessoas afetadas

Em 2019, uma comporta da Transposição foi aberta para encher o Açude do Barra (Mídia em Ação/Reprodução)

Uma toxina identificada em um reservatório de Sertânia, no Sertão do Moxotó, a 313 quilômetros do Recife, levou a Prefeitura do município a emitir um alerta à população. Análises realizadas pela VI Gerência Regional de Saúde (Geres) confirmaram a presença de cilindrospermopsina em amostras de água coletadas no Açude da Barra, localizado na comunidade de Barra Velha, na zona rural do município.

A substância é uma cianotoxina produzida por cianobactérias, popularmente conhecidas como “algas azuis”, que se proliferam em reservatórios e mananciais com elevados níveis de nutrientes provenientes de esgoto ou fertilizantes, especialmente em ambientes de altas temperaturas. O contato com a água contaminada pode causar danos aos rins, pulmões, fígado e outros órgãos, com efeitos sistêmicos.

Registros apontam que manancial em questão teve o seu nível comprometido pela estiagem em 2012, chegando a 3% do seu nível. À época, ele foi apontado como responsável por 30% do abastecimento da cidade. Imagens de 2019, mostram a abertura da comporta do Reservatório Campos, da Transposição do São Francisco, para encher o Açude da Barra.

Apesar da confirmação da presença da toxina, a VI Geres informou, em nota, que não há registro de pessoas contaminadas ou afetadas no município. “A situação segue sendo monitorada pelas equipes de Vigilância em Saúde, com a realização de coletas semanais para acompanhamento da qualidade da água”, informou o órgão.

A Vigilância Sanitária de Sertânia foi comunicada e orientou a população a não utilizar a água do reservatório até a conclusão das avaliações técnicas. Segundo o órgão, equipes responsáveis seguem monitorando a situação e adotando as medidas necessárias em conjunto com os órgãos competentes.

A Prefeitura de Sertânia informou que, caso novos resultados laboratoriais comprovem a segurança da água, “a população será imediatamente informada pelos canais oficiais do município”. A administração municipal também ressaltou que o episódio não compromete o abastecimento realizado pela Compesa, cuja água distribuída permanece própria para o consumo humano.