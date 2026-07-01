Suspeito de matar o próprio pai a facadas é preso no Grande Recife
Washington Édson Soares Cândido, de 23 anos, foi preso nesta terça (30). Ele é suspeito de matar o próprio pai a facadas
Publicado: 01/07/2026 às 09:21
Suspeito de matar o próprio pai a facadas foi preso no Grande Recife (Divulgação/PCPE)
O homem suspeito de matar o próprio pai a facadas em Igarassu, no Grande Recife, na noite da segunda (29), foi preso em flagrante nesta terça-feira (30). A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
Washington Édson Soares Cândido, de 23 anos, foi capturado e levado para a 6ª Delegacia de Homicídios da cidade de Paulista, também no Grande Recife, conforme a PCPE. Conforme apurou o Diario, ele ainda não passou por audiência de custódia.
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Relembre
Washington Édson é suspeito de matar o próprio pai a facadas. Edson Fernando Candido Filho, tinha 53 anos e era conhecido como ‘Irmão Tom’, era popular na vizinhança.
O corpo de Edson foi encontrado dentro da casa onde ele morava, no Bairro Três Ladeiras, em Igarassu, com marcas de golpes de faca. Ele não chegou a ser socorrido e morreu no local.
Segundo informações repassadas aos agentes policiais, Washington era usuário de drogas e tem problemas psiquiátricos.
Na noite do crime, ele teria entrado em surto e atacado o próprio pai com golpes de facão. Após o crime, o suspeito fugiu do local, só sendo localizado dois dias depois.