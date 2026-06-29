Apac atualiza tendência de chuva para esta segunda (29); veja previsão

O Grande Recife e a Zona da Mata Norte devem ter chuva fraca e isolada à tarde e à noite. Na Zona da Mata Sul e Agreste, deve chover na mesma intensidade ao longo do dia

Chuva afetou mais de 500 pessoas em Goiana, na Mata Norte (Reprodução de vídeo @eduardofrancafm via Instagram)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou a tendência de chuva para esta segunda-feira (29).

O Grande Recife e a Zona da Mata Norte devem ter chuva fraca e isolada à tarde e à noite. Na Zona da Mata Sul e Agreste, deve chover na mesma intensidade ao longo do dia.

Para o Sertão, não há previsão de chuva.

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Chuva na Zona da Mata Norte

Em Goiana, na Mata Norte, há 531 pessoas em abrigos por conta da chuva no fim de semana. Nas últimas 72 horas, de acordo com a Apac, a cidade teve 105 milímetros (mm) de chuva. O maior volume no período foi registrado em Camutanga, na mesma região: 143,8 mm.

Os dados foram coletados às 10h57 desta segunda (29).