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Vida Urbana
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Corpo de bebê é encontrado boiando às margens do Rio Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

Conforme a Guarda Municipal de Goiana, o corpo do bebê foi localizado na manhã desta quinta-feira (25); ele ainda estava com cordão umbilical

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/06/2026 às 14:30

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Guardas municipais de Goiana recolheram corpo do bebê no Rio Goiana/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Guardas municipais de Goiana recolheram corpo do bebê no Rio Goiana (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O corpo de um recém-nascido foi encontrado na manhã desta quinta-feira (25) em uma área de manguezal às margens do Rio Goiana, sob o viaduto da BR-101, no município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com a Guarda Municipal, o bebê foi localizado boiando na água e ainda estava com o cordão umbilical, o que indica que o nascimento havia ocorrido há pouco tempo.

Após serem acionadas, equipes da Guarda Municipal seguiram até o local para verificar a ocorrência. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada para a área e, com o auxílio de um barqueiro, realizou o resgate do corpo.

O local passou por perícia e, após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde deverá passar por exames que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.

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