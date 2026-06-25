Corpo de bebê é encontrado boiando às margens do Rio Goiana, na Mata Norte de Pernambuco
Conforme a Guarda Municipal de Goiana, o corpo do bebê foi localizado na manhã desta quinta-feira (25); ele ainda estava com cordão umbilical
Publicado: 25/06/2026 às 14:30
Guardas municipais de Goiana recolheram corpo do bebê no Rio Goiana (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O corpo de um recém-nascido foi encontrado na manhã desta quinta-feira (25) em uma área de manguezal às margens do Rio Goiana, sob o viaduto da BR-101, no município de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco.
De acordo com a Guarda Municipal, o bebê foi localizado boiando na água e ainda estava com o cordão umbilical, o que indica que o nascimento havia ocorrido há pouco tempo.
Após serem acionadas, equipes da Guarda Municipal seguiram até o local para verificar a ocorrência. Em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizada para a área e, com o auxílio de um barqueiro, realizou o resgate do corpo.
O local passou por perícia e, após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde deverá passar por exames que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte.