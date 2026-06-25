Três hospitais estaduais são alvos de investigações do MPPE por irregularidades

Órgão apura denúncias de problemas estruturais, sanitários e assistenciais nos Hospitais da Restauração, no Centro do Recife; Geral de Areias, na Zona Oeste da capital e Agamenon Magalhães, na Zona Norte

A constatação do funcionamento reduzido dos leitos da UTI Neurológica do HR acontece quase três meses após o setor receber nove novos leitos, entregues pelo Governo do Estado. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou três procedimentos investigativos para apurar denúncias de irregularidades estruturais, sanitárias e assistenciais em hospitais da rede pública estadual de saúde. A decisão é da última quarta-feira (17).

Os alvos do MPPE são os Hospitais da Restauração (HR), no Centro do Recife; Geral de Areias, na Zona Oeste da capital; e Agamenon Magalhães, na Zona Norte.

O órgão abriu as apurações após denúncias de desabamento de forro no sétimo andar do HR e inoperância de elevadores, superlotação crítica e contaminação biológica por roedores e fungos nos Hospitais Geral de Areias e Agamenon Magalhães, segundo a Promotora de Justiça Eleonora Marise Silva Rodrigues, responsável pela investigação.

Denúncia

As investigações foram instauradas a partir de uma denúncia feita no mês passado por alguns deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (ALEPE), liderados pelo deputado Rodrigo Mota de Farias.

O grupo apresentou documentos internos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-PE) oficializados entre novembro de 2025 e maio de 2026, de acordo com o MPPE.

Além das irregularidades já apontadas, foram levantados supostos problemas alérgicos causados por cupins no Hospital Ulysses Pernambucano, na Zona Norte do Recife, e o desabamento de forros na UTI Neonatal do Hospital Barão de Lucena.

Também foram feitos questionamentos sobre contratos de gestão firmados sem licitação no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, e em Unidades Pernambucanas de Atendimento Especializado (UPAEs).

O MPPE decidiu desmembrar as denúncias dos deputados para evitar sobreposição com investigações já em andamento, como as apurações relacionadas ao Hospital Ulysses Pernambucano e às obras da UTI Neonatal do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga, Zona Oeste do Recife.

O reporte relativo às UPAEs e ao Hospital Mestre Vitalino foi integralmente extraído e encaminhado às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da Capital, que, segundo a Promotora Eleonora Marise Silva Rodrigues, são legalmente atribuídas para cuidar do caso.

O que diz a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

O Diario de Pernambuco procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e aguarda retorno.

