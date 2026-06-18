Em Pernambuco, 660 pessoas por dia iniciaram processo da primeira CNH em 2026

Ao todo, 79.539 processos de Primeira Habilitação foram registrados no estado entre janeiro e abril deste ano

A implementação das novas regras em Pernambuco acontece uma semana após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializar as novas regras para obtenção da CNH. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH )no Brasil elevou a procura pelo processo de habilitação em Pernambuco. Nos quatro primeiros meses de 2026, uma média de 662 pessoas por dia iniciou os procedimentos para obter a primeira carteira de motorista, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).



Ao todo, 79.539 processos de Primeira Habilitação foram registrados no estado entre janeiro e abril deste ano. O número representa cerca de 90% do total contabilizado ao longo de todo o ano de 2025, quando foram registrados 87.794 procedimentos.



A cientista política Amanda Barbosa, de 23 anos, é uma das pessoas que decidiu iniciar o processo após as mudanças promovidas pela nova CNH. Ela concluiu a habilitação em maio e agora está apta a conduzir motocicletas e automóveis.



“Sempre tive vontade de tirar a CNH, só que era muito caro. E, além disso, era ainda mais demorado por causa das aulas teóricas. Quando vi que iam ter as mudanças, já dei entrada para começar o processo, e foi bem tranquilo”, conta ao Diario.



Ela afirma ainda que optou pelas aulas teóricas oferecidas gratuitamente pelo Ministério dos Transportes. Segundo Amanda, o novo formato tornou o processo “mais livre e dinâmico”.



“Foi uma coisa que barateou muito. Antes, a autoescola estava quase R$ 3 mil. Eu consegui fazer por menos de R$ 2 mil. Mais de R$ 1 mil de diferença. Além do valor, eu avalio que o processo em si foi bem mais tranquilo”, comenta.



Além das mudanças burocráticas, a prova prática aplicada pelo Detran-PE também passou por alterações. Os testes de baliza e rampa deixaram de ser exigidos para a categoria B (carro). O exame agora avalia a condução em circuito e em via pública de forma integrada.



Alta procura



Com as mudanças, o Detran-PE também registrou aumento na demanda por vagas para os exames teórico e prático, etapas obrigatórias para a obtenção da CNH.



Diante desse cenário, o órgão anunciou a ampliação da oferta de exames, com cerca de 4 mil novas vagas mensais.



“As mudanças acompanham o aumento da demanda gerado pela Nova CNH do Brasil e têm como objetivo garantir mais agilidade no processo de obtenção da CNH”, informou o Detran-PE em publicação realizada na última semana de maio.