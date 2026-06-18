Segunda (22) será ponto facultativo; servidor municipal do Recife ganha feriadão de 5 dias

Conforme decreto da Prefeitura do Recife, a segunda (22) vira ponto facultativo, o que já havia acontecido com a terça, em troca pelo feriado de Corpus Christi, quando houve expediente para o servidor municipal

Sede da PCR (Foto: Arquivo/DP)

Em publicação no Diário Oficial, a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) decretou que a próxima segunda-feira (22) será ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção dos serviços essenciais do município.

Somando o final de semana aos pontos facultativos (22 e 23) e ao feriado estadual (24), o servidor municipal desfrutará de cinco dias sem expediente, retornando ao trabalho na quinta-feira (25).

Lembrando que, em virtude da troca pelo feriado de Corpus Christi, quando houve trabalho nas repartições públicas municipais, a terça-feira (23) já havia sido decretada ponto facultativo.