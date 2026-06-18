Empresa de dedetização suspeita de fraude e desvio de dinheiro público é alvo da PF em Pernambuco

Segundo a PF, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo oito no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista e um em João Pessoa, contra empresa de dedetização envolvida em fraude e desvio de dinheiro público em Pernambuco

Durante os mandados, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos probatórios que permitam aprofundar as investigações e identificar os responsáveis. (Foto: Divulgação / CGU)

A Polícia Federal (PF), com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), cumpriu nesta quinta-feira (18) mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga desvios e fraudes de R$ 3,8 milhões na contratação de uma empresa de serviços de dedetização e impermeabilização, que atuava em três municípios de Pernambuco entre os anos de 2020 e 2024.

Segundo a PF, dos nove mandados de busca e apreensão expedidos na operação, oito foram cumpridos no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, enquanto um foi efetivado em João Peossoa, na Paraíba.

Ainda de acordo com a PF, do valor total investigado até o momento, aproximadamente R$ 2,3 milhões foram custeados com recursos federais.

A corporação ainda informou que as investigações tiveram início com a identificação de movimentação de valores expressivos, incompatíveis com a capacidade econômica da empresa, além da realização de saques frequentes em espécie e transferências para diversas pessoas físicas.

Segundo as investigações, os valores recebidos eram posteriormente distribuídos a integrantes do núcleo familiar da sócia da empresa e a terceiros, com utilização de operadores financeiros e empresas que intermediavam as transações, algo que visava, segundo PF, à ocultação da origem dos recursos.

Também foram identificados indícios de repasses financeiros a agente público em período coincidente com a execução dos contratos, o que pode indicar o pagamento de vantagem indevida. Ainda conforme a PF, muitos dos contratos foram celebrados com dispensa de licitação.

Segundo a CGU, o objetivo dos mandados é aprofundar a investigação sobre a atuação desse grupo que teria desviado recursos públicos e fraudado contratações de serviços de imunização e controle de pragas urbanas em municípios pernambucanos.

Durante os mandados, foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos probatórios que permitam aprofundar as investigações e identificar os responsáveis.

De acordo com a PF, os investigados poderão responder, conforme o caso, pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

A operação da PF, que visa desarticular um esquema criminoso voltado à prática de fraude em licitações, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, foi nomeada como “Infesto”, pois faz referência à atividade principal da empresa investigada, voltada a serviços de dedetização e impermeabilização.

“A Polícia Federal ressalta que as investigações seguem em andamento e que os fatos ainda estão sob apuração”, destacou a corporação.