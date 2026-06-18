Apac prevê fim de semana com chuva de até 50 mm em 2 regiões de Pernambuco

Conforme publicação da Apac, na manhã desta quinta (18), deverá a chuva será mais intensa no Grande Recife e Mata Sul, no sábado

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, na manhã desta quinta-feira (18), a previsão do tempo para este fim de semana em Pernambuco, que deverá ter chuva forte em duas regiões do estado.

Conforme a Apac, a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata Sul deverão, neste sábado (20), ter chuva com grau de severidade Moderada, quando o acúmulo fica entre 30mm e 50mm.

A chuva deve ser em menos intensidade, Fraca a Moderada (até 30mm), na Zona da Mata Norte e Agreste, e Fraca (até 10mm) no Sertão e Fernando de Noronha.

Já no domingo, o Grande Recife e zonas da mata terão chuva Fraca a Moderada, com a previsão de Fraca no Agreste e Fernando de Noronha. Não deverá chover no Sertão.