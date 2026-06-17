PF prende condenado pela justiça italiana que vivia foragido no Cabo de Santo Agostinho

Italiano foi condenado pela justiça do seu país pelos crimes de estupro, exploração da prostituição e violência privada contra mulher; ele morava no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Agentes da Polícia Federal cumprindo mandado judicial (DIVULGAÇÃO/PF)

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (17), a prisão de um foragido italiano condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 3 meses de prisão no país de origem dele, pelos crimes de estupro, de exploração da prostituição e de violência privada contra mulher.

O homem era procurado pelas autoridades italianas por, supostamente, ter submetido uma mulher à exploração sexual.

De acordo com os registros, ele teria utilizado pressões psicológicas e força física para submetê-la à exploração.

Além desse fato, constam relatos da reiteração de graves agressões contra ela, ocorridas em 2017.

O foragido estava vivendo em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, onde trabalhava, enquanto havia um mandado de prisão em aberto incluído na Difusão Vermelha da Interpol.

O mandado de prisão da Justiça italiana foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nessa terça-feira (16), sendo expedido mandado de prisão preventiva para fins de extradição, que foi imediatamente cumprido.

O preso encontra-se recolhido em presídio em Pernambuco, à disposição das autoridades, para fins de extradição.