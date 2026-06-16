Cavalo invade supermercado e percorre corredores no Recife; veja vídeo

Animal circulou pelo setor de hortifruti e seguiu até a seção de carnes, deixando clientes do Bongi atônitos

O animal surpreendeu clientes da rede de varejo entre setores de hortifrúti e carnes (Reprodução/Redes sociais)

Os clientes de uma rede de supermercados no Recife foram surpreendidos por um cavalo que percorreu os corredores do estabelecimento no último dia 1º de junho. O caso ocorreu no bairro do Bongi, na Zona Sul da capital pernambucana. Um vídeo do episódio começou a circular nas redes sociais nos últimos dias e repercutiu.

Nas imagens, registradas por Charlisson Neves, é possível ver a surpresa dos clientes, que ficam atônitos com a cena, enquanto um segurança do estabelecimento tenta alcançar o animal. Inquieto, o cavalo atravessa o setor de hortifrúti e segue em direção à seção de carnes. A assessoria de imprensa do supermercado confirmou o ocorrido.

Ao publicar o vídeo, Neves entrou na brincadeira e sugeriu, com humor, que o cavalo teria ido ao estabelecimento em busca de coentro e outras verduras.