A uma semana do São João, confira quem vai levar mais de um milhão com shows em Pernambuco

No São João 2026 de Pernambuco, Wesley Safadão e Gusttavo Lima receberão R$ 1,5 mi por shows em Caruaru e Petrolina, respectivamente; mas, na soma dos cachês por apresentações, a liderança do ranking do milhão é de Xande Avião com R$ 1,6 mi

Cantor Xande Avião (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

A próxima terça-feira (23), véspera do São João, será o grande dia das comemorações juninas no estado. Uma semana antes, o Diario de Pernambuco preparou a lista dos maiores cachês dos artistas que se apresentaram, ou ainda se apresentarão, nos municípios pernambucanos.

Wesley Safadão e Gusttavo Lima lideram a relação dos que mais receberão por um único show no estado. Ambos foram contratados para receber R$ 1,5 milhão com apresentações em Caruaru (quinta, 18) e Petrolina (sábado, 20), respectivamente.

Os contratos de dois cantores foram publicados nos diários oficiais dos municípios citados.

Até o começo da manhã desta terça (16), no entanto, os dados ainda não haviam sido repassados para o Painel de Transparência dos Festejos Juninos 2026.

O instrumento do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), de caráter preventivo e colaborativo, e que buscar apresentar à sociedade os gastos públicos com os eventos juninos, apresenta uma relação dos maiores cachês acumulados por artistas.

E, neste caso, o topo da lista do milhão não é ocupado por Safadão nem por Lima.

Na soma dos shows, Xand Avião chega a R$ 1,6 milhão, com as apresentações em Ibimirim (R$ 800,00), no último dia 4, e Caruaru (R$ 800,00), no próximo dia 27.

Quem também, juntando os cachês de dois shows em palcos pernambucanos, supera R$ 1,5 milhão é Pablo A Voz Romântica.

Os shows do dia 5, em Caruaru, e em Vitória de Santo Antão, no dia 12, renderam a ele R$ 1,53 milhão e a segunda colocação.

Abaixo vem o empate, em R$ 1,35 milhão, de Rey Vaqueiro, com shows em Tracunhaem (R$ 450 mil), Vitória (R$ 450 mil) e Caruaru (R$ 450 mil)) e a dupla Iguinho e Lulinha, em Petrolina (R$ 450 mil), Tracunhaem (R$ 450 mil) e Vitória (R$ 450 mil).

Com R$ 1,2 milhão fica Henry Freitas, com as apresentações em Caruaru (R$ 600 mil) e Santa Terezinha (R$ 600 mil).

Pouco mais do que Zé Vaqueiro receberá com os shows de Caruaru (R$ 600, mil) e Petrolina (R$ 570 mil).

Ainda conforme dados do Painel de Transparência do MPPE, levarão R$ 1 milhão:

Banda Seu Desejo, com show em Caruaru (R$ 500 mil) e Vitória (R$ 500 mil) e Léo Magalhães, em Caruaru (R$ 500,00) e Caetés (R$ 500,00).

