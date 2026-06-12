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EMPREENDEDORISMO

Vendedor viraliza ao mostrar início simples da sua loja no Grande Recife

Em vídeo, o o comerciante mostrou sua loja de roupas esportivas

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/06/2026 às 17:18

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Loja fica no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife/Reprodução/Redes sociais

Loja fica no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife (Reprodução/Redes sociais)

O vendedor Marcilio Marcelino chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o início simples da sua jornada como empreendedor no bairro de Pau Amarelo, em Paulista, no Grande Recife.

Em uma gravação, o comerciante mostra sua loja de roupas esportivas. O espaço humilde, a pouca variedade das peças e a forma improvisada em que elas foram expostas não foram limitantes para que Marcilio desse o primeiro passo em direção ao próprio negócio.

"É desse lado da internet que eu quero estar. Parabéns, campeão! Deus te abençoe", disse um usuário das redes sociais. "Nunca pare de acreditar: dias melhores estão sendo preparados para você", aconselhou outro.

Empreendedorismo , Grande Recife , Paulista
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