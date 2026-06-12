Pernambuco tem apenas seis praias próprias para banho, menor número de 2026, diz CPRH

Conforme boletim semanal da CPRH, as praias próprias estão em Olinda (1), Recife (2), Jaboatão (1) e Tamandaré (2); outras 21 do litoral de Pernambuco não estão aptas para o banho

Praia de Carneiros, em Tamandaré (Foto: Reprodução/MPPE)

Apenas seis trechos de praias do litoral pernambucano foram classificados como próprios para banho, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (12) pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Semanalmente, técnicos da CPRH realizam a coleta e análise de amostras de água em 27 pontos do litoral do estado para avaliar as condições de balneabilidade.

Com a intensificação das chuvas, cenário comum nesta época do ano, o número de praias consideradas adequadas para os banhistas costuma diminuir. O levantamento divulgado nesta sexta registra a menor quantidade de trechos próprios para banho em 2026.

Dos seis pontos liberados, dois estão localizados na praia de Boa Viagem, no Recife, outros dois em Tamandaré, além de um trecho em Olinda e outro em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Confira a condição das 27 praias analisadas pela CPRH:

Imprópria

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda Imprópria

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes



Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande

Própria

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Como é feita a amostragem pela CPRH

A amostragem é feita semanalmente, na isóbata de 1m de profundidade, local mais utilizado para recreação.

As análises são realizadas conforme o estabelecido pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater para Enterococos.

A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de Enterococos em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 Enterococos por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 400 enterococos na última amostragem).

Recomenda-se, ainda, que seja evitado o banho de mar em quaisquer das circunstâncias abaixo:

Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;

Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.