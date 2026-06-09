Vazamento em adutora prejudica abastecimento em 9 cidades do Agreste

Entre os municípios prejudicados pela falta de água, provocada pelo problema na Adutora do Agreste, estão Caruaru, Belo Jardim, Bezerros, Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó, Riacho das Almas,Brejo da Madre de Deus e Cumaru

Caminhões transportam os tubos que farão parte da Adutora do Agreste. Foto: Josué Nogueira/DP/D.A Press (Josué Nogueira/DP/D.A Press)

Nove cidades do Agreste tiveram o abastecimento de água prejudicado por causa de um vazamento na Adutora do Agreste.

O fato foi registrado na segunda (8), segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

Entre as cidades afetadas estão:

Caruaru

Belo Jardim

Bezerros

Pesqueira

Sanharó

Tacaimbó

Riacho das Almas

Brejo da Madre de Deus

Cumaru

Situação

Em Caruaru, o problema na adutora provocou a suspensão no fornecimento de água para 55% da cidade. Em Bezerros e Belo Jardim, 50% dos municípios foram afetados.

Em Pesqueira, Sanharó, Tacaimbó e Riacho das Almas o serviço teve que ser suspenso.

Também foi detectado suspensão do abastecimento em Serra dos Ventos e Barra de Farias, em Brejo da Madre de Deus, e Ameixas, em Cumaru.

A Compesa disse que equipes estão tentando restabelecer o sistema.

Informou, ainda, que o abastecimento será retomado gradativamente, conforme calendário das áreas afetadas.

O que diz a Compesa

Por meio de nota, a Compesa informou que foram concluídas, na manhã desta terça-feira (9), as intervenções no trecho da Adutora do Agreste, próximo a Sanharó, que foi alvo de vandalismo, ato que prejudicou o abastecimento de água de cidades do Agreste.

Os técnicos constaram que não houve danos ou estouramento da adutora, mas uma violação dos lacres de segurança do sistema de descarga da tubulação. A Companhia já abriu um Boletim de Ocorrência e as autoridades policiais estão investigando o caso. Também já iniciou uma apuração interna para avaliação de cenários que possam contribuir com pistas para elucidação do ocorrido.



Após a conclusão dos trabalhos, a adutora já retomou a sua operação, iniciando o processo de enchimento e regularização das vazões.



