Médico suspeito de provocar morte de paciente em "harmonização de bumbum" no Recife é preso no Ceará

Segundo informações repassadas por pessoas ligadas à Polícia Civil de Pernambuco, a captura de Marcelo Alves Vasconcelos foi efetuada por equipes da polícia cearense.

Marcelo Alves Vasconcelos é investigado pela morte de paciente (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O médico suspeito de envolvimento na morte de uma paciente durante um procedimento de harmonização de bumbum, no Recife, no ano passado, foi preso em Fortaleza, no Ceará.

Segundo informações repassadas por pessoas ligadas à Polícia Civil de Pernambuco, a captura de Marcelo Alves Vasconcelos foi efetuada por equipes da polícia cearense.

O médico era considerado foragido da Justiça pernambucana desde abril de 2026. Na época, um mandado tinha sido expedido.

O caso aconteceu na clínica localizada no Pina, na Zona Sul da capital pernambucana. A vítima é a comerciante Adriana Barros Lima, que tinha 46 anos.

A paciente foi submetida a uma aplicação de polimetilmetacrilato, conhecido popularmente como PMMA, uma substância considerada irregular para esse tipo de procedimento.

Preso no sábado (6), Marcelo responde por homicídio qualificado (motivo torpe/ganância), Ele já passou por audiência de custódia no dia seguinte, quando foi homologada a prisão preventiva.

No inquérito, a polícia pernambucana apontou que o médico não teria realizado exames prévios na paciente. Na época, Adriana estava com uma infecção.

O Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) indicou que o médico também não tinha registro, ou seja, não poderia exercer a atividade legalmente no Estado.

