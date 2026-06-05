Estado aprova plano para ampliar a frota do SAMU em 89% no Grande Recife e Zona da Mata

Resolução publicada no Diário Oficial prevê ampliação da frota de ambulâncias, Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Móveis e motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Grande Recife e Zona da Mata

Resolução prevê ampliação da frota do SAMU do Grande Recife e Zona da Mata (Foto: Arquivo/SAMU)

Pernambuco autorizou a atualização do Plano de Ação Regional (PAR) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prevê a ampliação de cerca de 89% da frota do Grande Recife e Zona da Mata. A medida foi publicada no Diário Oficial do estado desta quinta (4).

A aprovação prevista na Resolução Cib/PE n.º 8968 de 2 de junho de 2026, atualiza o PAR de Urgência e Emergência no SAMU que abrange a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Norte e Mata Sul do estado — segundo a publicação, a estimativa de população atendida é de 5.629.851 pessoas.

Com isso, a frota atual que cobre essas localidades receberá um incremento 119 unidades (89,47%) e deve chegar a 157 Unidades de Suporte Básico (USBs), 33 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Móveis e 60 motolâncias, sendo, no total, 252 equipamentos.

Atualmente, a rede de equipamentos do SAMU nessas regiões é composta por 100 ambulâncias básicas (USBs), 17 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Móveis, 14 motolâncias e um veículo de apoio aéreo e uma Central de Regulação, totalizando 133 veículos.

Ampliação

Recife é a cidade que mais terá equipamentos novos, segundo a publicação da resolução. Ao todo, a capital pernambucana deverá receber uma ampliação de 20 veículos, sendo: 10 ambulâncias básicas, 4 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Móveis e 6 motolâncias.

Cabo de Santo Agostinho é o segundo município com mais veículos previstos (10): 7 USBs, 1 UTIs Móveis e 2 motolâncias.

Jaboatão dos Guararapes será a terceira cidade com maior ampliação, com oito equipamentos. Do total, serão 5 USBs, 1 UTIs móveis e 2 motolâncias.

Implementação

A medida prevê também a implementação de equipamentos para cidades que não dispõem de veículos próprios. Os municípios de Salgadinho, Tracunhaém, Ferreiros e Itaquitinga, na Mata Norte; Joaquim Nabuco e Maraial, na Mata Sul, receberão uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU, cada um.

Prazos

Na publicação Resolução Cib/PE n.º 8968 de 2 de junho de 2026, não há informações sobre prazos para as ampliações e implementações citadas. Também não há destaque sobre valores investidos nas ações.

Sobre estes pontos, o Diario de Pernambuco procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) e aguarda retorno.