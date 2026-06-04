Suspeito de 29 roubos e assassinato de taxista em supermercado no Grande Recife é preso

Segundo a polícia, o suspeito que foi capturado tinha oito mandados de prisão em aberto, sendo um deles por causa do assassinado do taxista, ocorrido em março deste ano, em Abreu e LIa.

Momento da execução do taxista André José do Nascimento em supermercado (Foto: Reprodução/Instagram)

Um suspeito de envolvimento no assassinato de um taxista dentro de um supermercado no Grande Recife foi preso pela Polícia Civil.

O homicídio do taxista Arlindo da Silva do Nascimento, de 73 anos, aconteceu no dia 26 de março deste ano, no Atacarejo, em Abreu e Lima.

Segundo a polícia, o suspeito que foi capturado tinha oito mandados de prisão em aberto, sendo um deles por causa do assassinado do taxista.

Os detalhes da prisão do suspeito, de 21 anos, foram apresentados nesta quinta (4) pela polícia, em entrevista coletiva concedida na sua sede, na área central da cidade.

Ainda segundo a polícia, o jovem capturado também é apontado como autor de 29 roubos, além de responder por posse ilegal de arma de fogo. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380

O crime

O taxista foi morto a tiros no estacionamento do supermercado Novo Atacarejo, que fica às margens da BR 101. Arlindo era conhecido no local, e esperava uma corrida quando foi baleado.

Ele caiu na entrada do supermercado, bem ao lado dos carrinhos de compras. A gerência do supermercado decidiu fechar as portas do estabelecimento, até a chegada da polícia e do IML. Depois que a perícia foi feita e o corpo removido, a loja reabriu para o público.