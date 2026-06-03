Largo do Varadouro se torna moradia para pessoas em situação de rua em Olinda

Porta de entrada do Sítio Histórico de Olinda, o Largo do Varadouro já foi um porto e abrigou a primeira alfândega de Pernambuco; hoje serve de moradia para pessoas em situação de rua que trabalham com reciclagem de lixo

Largo do Varadouro vira moradia para pessoas em situação de rua (RAFAEL VIEIRA/DP)

Entrada principal da cidade Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, o Largo do Varadouro, em Olinda, vem servindo de moradia para pessoas em situação de rua, em frente ao Mercado Eufrásio Barbosa.

Segundo informações apuradas pelo reportagem do Diario de Pernambuco, um casal se instalou, há mais de cinco meses, no local que já abrigou um porto de aldeotas e a primeira alfândega de Pernambuco,

Eles trabalham com material de reciclagem, atividade que termina gerando o acúmulo de lixo no Largo.

Para as comerciantes e prestadores de serviço que atuam nas imediações, a moradia do casal e a atividade exercida por eles no local histórico impacta visualmente e afasta os turistas que buscam visitar os pontos turísticos da cidade.

“Essas pessoas que estão morando em frente ao Mercado impactam diretamente na aparência da praça, por conta da questão desse lixo espalhado, trazendo uma ideia de abandono”, conta o taxista Creonildo Lacerda, de 56 anos, que faz ponto no Varadouro.

“Essas pessoas que estão em situação de rua também abordam os turistas, pedindo algum tipo de ajuda”, completou.

Segundo relatos de comerciantes da área, que preferiram não se identificar, a Prefeitura de Olinda chegou a retirar o casal e fez a limpeza da área, mas eles retornaram.

Conforme Creonildo Lacerda, que circula pelas ruas de Olinda há 28 anos, o problema de pessoas em situação de rua não é algo exclusivo do Largo do Varadouro, se espalhando em outros locais da cidade.

“A cidade está tomada por essas pessoas em situação de rua. Isso não é um problema exclusivo do Mercado, é algo maior que acontece em outros pontos turísticos da cidade, além de outros bairros”, adianta.

“Mas o problema maior é no Sítio Histórico, que é o local onde trabalho e moro. São muitos perambulando pela cidade, dormindo embaixo de marquises, usando drogas, entre outros problemas”, destacou.

Toda essa realidade faz com que a sensação de insegurança se espalhe pelo Sítio Histórico de Olinda.

“Ninguém se sente bem andando numa cidade que parece abandonada”, finalizou Creonildo Lacerda.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Em nota, a Prefeitura de Olinda informou que a estrutura municipal de atendimento à população em situação de rua segue as diretrizes da política nacional com organização do Sistema Único de Assistência Social.

Veja o texto na íntegra:

"O atendimento à População em Situação de Rua no município de Olinda está estruturado em conformidade com as diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua e com a organização do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

No município, o atendimento especializado é ofertado por meio do Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), unidade pública que atua como referência para esse público. O serviço desenvolve acompanhamento técnico por equipe multiprofissional, ofertando escuta qualificada, orientação e encaminhamentos para acesso à documentação civil, benefícios socioassistenciais, programas de transferência de renda, serviços de saúde, qualificação profissional e demais políticas públicas.

Quanto à oferta de acolhimento institucional, o município dispõe de serviço de acolhimento provisório, ofertado conforme a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, destinado a pessoas em situação de rua que manifestem interesse, garantindo proteção social, condições de higiene, alimentação e acompanhamento técnico, respeitando os princípios da dignidade, autonomia e voluntariedade.

O encaminhamento para atendimento social ocorre por diferentes portas de entrada: abordagem social; busca ativa; demanda espontânea diretamente no Centro POP; encaminhamentos da rede socioassistencial (CRAS e CREAS); órgãos do sistema de justiça; unidades de saúde; e demais políticas públicas".