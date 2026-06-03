Corpus Christi reúne fiéis em missas, procissões e tradicionais tapetes em Pernambuco nesta quinta (4)
Data celebrada pela Igreja Católica relembra a presença de Cristo na Eucaristia; programação especial ocorre em diversas paróquias da Região Metropolitana do Recife
Publicado: 03/06/2026 às 13:56
Missa de Corpus Cristi na Igreja do Espinheiro. 19/06/2025. (Marina Torres)
Nesta quinta-feira (4), a Igreja Católica celebra o Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário religioso cristão. A solenidade exalta a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos que ornamentam ruas e avenidas para a passagem do Santíssimo Sacramento.
A celebração surgiu no século XIII e se tornou uma das manifestações públicas de fé mais expressivas do catolicismo. Os tapetes, produzidos com serragem, areia, flores e outros materiais, retratam símbolos religiosos e ajudam a transformar as vias em verdadeiros cenários de devoção.
Um dos principais momentos da programação na Arquidiocese de Olinda e Recife será a missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, às 16h, na Paróquia do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Espinheiro, no Recife. Após a celebração, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas da região.
Na Paróquia de São José, no Centro do Recife, a missa solene será realizada às 11h, seguida de procissão. A comunidade também prepara um grande tapete de serragem e areia que liga a igreja matriz à Igreja do Pátio do Terço.
À noite, cerca de 150 músicos e integrantes do Coro da Universidade Federal de Pernambuco se apresentam em um concerto regido pelo maestro Flávio Medeiros.
Confira os horários das confecções dos tapetes
- Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte (Recife) – a partir das 9h;
- Paróquia São Francisco de Assis, em Torres Galvão (Paulista) - das 13h30 às 16h30, com continuidade após a missa;
- Paróquia Cristo Redentor, no Jordão Alto (Recife) – a partir das 14h;
- Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, em Campo Grande (Recife) – a partir das 17h30;
- Paróquia de São Sebastião, no Alto do Pascoal (Recife) – a partir das 19h;
- Paróquia de Santa Isabel, no Alto Santa Isabel (Recife) – a partir das 19h;
- Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, no Recife – a partir das 20h;
- Paróquia de Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes – dia 4, a partir das 9h, ao longo da Ladeira de Santo Amaro.
Operação Corpus Christi nas rodovias
Com a expectativa de aumento na circulação de veículos durante o período, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira (3) a Operação Corpus Christi 2026. As ações seguem até o domingo (7) com reforço na fiscalização, educação para o trânsito e combate à criminalidade.
De acordo com a PRF, as BRs-101 Norte e Sul e a BR-232 devem registrar maior movimentação, principalmente na saída para o feriado e no retorno das viagens. O trabalho terá foco no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e irregularidades envolvendo motocicletas.
As equipes também intensificarão a fiscalização do transporte coletivo de passageiros, verificando a documentação dos condutores, as condições dos veículos e o cumprimento das normas exigidas para viagens fretadas.
A PRF orienta os motoristas a realizarem revisão preventiva dos veículos, verificarem a documentação obrigatória, respeitarem os limites de velocidade e jamais misturarem álcool e direção.