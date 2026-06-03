Corpus Christi reúne fiéis em missas, procissões e tradicionais tapetes em Pernambuco nesta quinta (4)

Data celebrada pela Igreja Católica relembra a presença de Cristo na Eucaristia; programação especial ocorre em diversas paróquias da Região Metropolitana do Recife

Missa de Corpus Cristi na Igreja do Espinheiro. 19/06/2025. (Marina Torres)

Nesta quinta-feira (4), a Igreja Católica celebra o Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário religioso cristão. A solenidade exalta a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos que ornamentam ruas e avenidas para a passagem do Santíssimo Sacramento.

A celebração surgiu no século XIII e se tornou uma das manifestações públicas de fé mais expressivas do catolicismo. Os tapetes, produzidos com serragem, areia, flores e outros materiais, retratam símbolos religiosos e ajudam a transformar as vias em verdadeiros cenários de devoção.

Um dos principais momentos da programação na Arquidiocese de Olinda e Recife será a missa presidida pelo arcebispo Dom Paulo Jackson, às 16h, na Paróquia do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, no bairro do Espinheiro, no Recife. Após a celebração, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas da região.

Na Paróquia de São José, no Centro do Recife, a missa solene será realizada às 11h, seguida de procissão. A comunidade também prepara um grande tapete de serragem e areia que liga a igreja matriz à Igreja do Pátio do Terço.

À noite, cerca de 150 músicos e integrantes do Coro da Universidade Federal de Pernambuco se apresentam em um concerto regido pelo maestro Flávio Medeiros.

Confira os horários das confecções dos tapetes

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte (Recife) – a partir das 9h;

Paróquia São Francisco de Assis, em Torres Galvão (Paulista) - das 13h30 às 16h30, com continuidade após a missa;

Paróquia Cristo Redentor, no Jordão Alto (Recife) – a partir das 14h;

Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, em Campo Grande (Recife) – a partir das 17h30;

Paróquia de São Sebastião, no Alto do Pascoal (Recife) – a partir das 19h;

Paróquia de Santa Isabel, no Alto Santa Isabel (Recife) – a partir das 19h;

Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, no Recife – a partir das 20h;

Paróquia de Santo Amaro, em Jaboatão dos Guararapes – dia 4, a partir das 9h, ao longo da Ladeira de Santo Amaro.

Operação Corpus Christi nas rodovias

Com a expectativa de aumento na circulação de veículos durante o período, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quarta-feira (3) a Operação Corpus Christi 2026. As ações seguem até o domingo (7) com reforço na fiscalização, educação para o trânsito e combate à criminalidade.

De acordo com a PRF, as BRs-101 Norte e Sul e a BR-232 devem registrar maior movimentação, principalmente na saída para o feriado e no retorno das viagens. O trabalho terá foco no combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e irregularidades envolvendo motocicletas.

As equipes também intensificarão a fiscalização do transporte coletivo de passageiros, verificando a documentação dos condutores, as condições dos veículos e o cumprimento das normas exigidas para viagens fretadas.

A PRF orienta os motoristas a realizarem revisão preventiva dos veículos, verificarem a documentação obrigatória, respeitarem os limites de velocidade e jamais misturarem álcool e direção.

