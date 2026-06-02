Petrobras abre 254 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional no IFPE

As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça (2) até o dia 15 de junho no site do Programa Autonomia e Renda Petrobras

São 254 vagas para cursos gratuitos da Petrobrás em parceria com IFPE (DIVULGAÇÃO/PETROBRÁS)

Estão abertas as inscrições para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos (Campus Cabo de Santo Agostinho), de Eletricista Industrial (Campus Igarassu e Ipojuca), Caldeireiro, Montador de Andaimes e Soldador (Campus Ipojuca), oferecidos gratuitamente pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

As inscrições ocorrem de forma online e gratuita, desta terça (2) até o próximo dia 15, através do site do Programa.

Para se candidatar a uma das 254 vagas disponíveis, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ter cursado todo o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Caldeireiro, Montador de Andaimes e Soldador, e ter cursado o Ensino Médio Completo para o curso de Eletricista Industrial.

Os cursos são voltados prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem vínculo formal de emprego ou de baixa renda, moradoras dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Ipojuca.

O processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiadas ou imigrantes.

Todos os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso.

Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é ampliado para R$ 858 mensais. Além disso, há um auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês (no âmbito da parceria com os IFs).

Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito dos alunos.

A seleção dos estudantes será por sorteio público, no dia 19/06/2026, no canal do YouTube da Faifsul. As aulas acontecerão no IFPE Campus Cabo de Santo Agostinho - com previsão de início em 01/09/2026 – e nos campi Igarassu e Ipojuca - com previsão de início em 03/08/2026.

Os Editais nº 138/2026, nº 140/2026 e nº 141/2026, que regem os processos seletivos, podem ser acessados no site do programa.

Sobre o Programa

O Programa é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi.

Seu objetivo é qualificar pessoas residentes das áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas-auxílio, para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho, promovendo autonomia e geração de renda.

Para mais informações sobre cursos, oportunidades com inscrições abertas, locais de oferta e outros assuntos, acesse o site do programa.