PF desmonta esquema de postagem de dinheiro falso em encomendas pelos Correios no Grande Recife

A operação cumpriu, nesta terça (2), um mandado de busca e apreensão expedido pela 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Investigado teria feito 11 postagens para agências de Olinda e Paulista

Mandado de busca foi cumprido em Paulista, no Grande Recife (PF)

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou, nesta terça (2), uma operação contra um esquema de postagens de encomendas contendo cédulas falsas, distribuídas entre agências dos Correios no Grande Recife.

A operação cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.

Esse mandado foi cumprido no bairro de Maria Farinha, em Paulista.

Segundo a PF, as investigações tiveram início a partir de comunicações encaminhadas pela Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda e Documentos Federais (UERF/DFAZ/CGFAZ/DICOR/PF) e pela Subgerência de Segurança Corporativa dos Correios em Pernambuco (SGSEC/GAAV/PE).

A investigação teve como base o monitoramento do fluxo postal nacional realizado por meio do sistema Prometheus.

Ficou configurado que o investigado, que não teve o nome divulgado, teria realizado, ao menos, 11 postagens de encomendas contendo cédulas falsas, distribuídas entre agências dos Correios localizadas em Olinda e Paulista.

O crime investigado é o de moeda falsa, previsto no art. 289, §1º, do Código Penal.

Ele é tipificado quando existe a introdução no mercado de cédulas falsificadas, inclusive mediante remessa postal.

A pena prevista é de reclusão de três a 12 anos de prisão, além de multa.

Ainda de acordo com a PF, está sendo investigada a possível atuação de associação criminosa voltada à distribuição de dinheiro falsificado, diante da reiteração das condutas investigadas e da utilização estruturada do sistema postal para envio das cédulas a diversos destinatários.