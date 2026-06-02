Protesto fecha a BR-101, no Ibura, zona sul do Recife, na manhã desta terça (2)

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motivo do protesto na BR-101 é o desaparecimento de uma pessoa da comunidade do Ibura

BR-101, sentido Jaboatão dos Guararapes, interditada por protesto (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um protesto fechou a BR-101, no km 77, no Ibura, na zona sul do Recife, no começo da manhã desta terça-feira (2).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia foi fechada, por volta das 8h, no sentido Jaboatão dos Guararapes. Manifestantes colocaram fogo em pneus.

O motivo do protesto, conforme a PRF, foi o desaparecimento de uma pessoa da comunidade.

Às 9h30, com a presença da Polícia Militar e da PRF, os manifestantes deixaram o local. O Corpo de Bombeiros estava sendo aguardado iniciar a liberação da pista da BR-101.

* Matéria em apuração